Doğumun mucizevi yolculuğunda annelere ve bebeklere rehberlik eden, fedakârlık, sabır ve sevgiyle görev yapan ebeler, özel günlerinde unutulmayarak yerlerinde ziyaret edildi. Program kapsamında Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, ebelerin yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Etkinlik, ebeler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen pasta kesimi ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başhekim Prof. Dr. Karakuş Yılmaz, “Bebeğin ilk nefesine, annenin cesaretine tanıklık eden ve insanlık tarihi kadar köklü bir mesleği büyük bir özveriyle icra eden başta hastanemizde görev yapan ebelerimiz olmak üzere tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum. Gebelik sürecinin takibinden doğum anına ve doğum sonrasına kadar büyük bir özveriyle görev yapan ebelerimiz, sağlıklı nesillerin yetişmesinde kilit bir rol üstlenmektedir. Anne-Bebek Dostu Hastane olarak; doğum hizmetlerinin sunulması, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Özverili çalışmaları ve insanlığa sundukları değerli katkılar için tüm ebelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Salvur Sağındık ise yaptığı konuşmada, “Bir toplumun huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlıklı bireylerdir. Ebelik mesleği; sağlıklı bireyler, aileler ve toplumların oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir.Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Ebeler Haftası anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Alanya EAH/Bülten