ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), trafikte farkındalığı artırmayı hedefleyen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Kampüsten Yola: Bilinçli Sürücü, Güvenli Gelecek” başlıklı konferans, hem öğrenciler hem de Alanya’da yaşayan vatandaşlar için güvenli sürüş kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor.

AKADEMİK İSİM ALANYALILARLA BULUŞACAK

ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde ve Aytemiz’in katkılarıyla düzenlenen “Aytemiz Sahne – Merak Ettiklerin Buradan Geçer” program serisinin dördüncü etkinliğinde, Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Özgür konuşmacı olarak yer alacak.

Özgür, konferansta trafikte bilinçli olmanın yolları, sürücü davranışları ve güvenli sürüş alışkanlıkları üzerine bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

ETKİNLİK TARİHİ VE YERİ

Konferans, 29 Nisan Çarşamba günü saat 10.30’da, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğin, özellikle genç sürücüler ve aday sürücüler için önemli bir farkındalık oluşturması bekleniyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, programın önemine dikkat çekerek tüm Alanyalıları etkinliğe davet etti. Türkdoğan, “‘Merak Ettiklerin Buradan Geçer’ diyerek yola çıkıyoruz. Aytemiz Sahne etkinlikleri kapsamında güvenli sürüş kültürünü ve trafikte bilinçli olmanın yollarını konuşmak üzere bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alanya’da artan araç yoğunluğu ve trafik hareketliliği dikkate alındığında, bu tür etkinliklerin şehir içi trafik güvenliği ve toplumsal bilinç açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor.