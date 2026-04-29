​TARİHİ KURULTAYIN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİ

​İYİ Parti’de 2024 yılında gerçekleşen tarihi kurultay ile başlayan yeni dönem, bugün itibarıyla ikinci yılını doldurdu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’in aday olmayacağını açıklamasıyla Türk siyasetinde yeni bir süreç başlamıştı. 27 Nisan 2024’te yapılan 5. Olağanüstü Kurultay, partinin siyasi rotasında yeni bir sayfa açarken, bayrağı Müsavat Dervişoğlu devralmıştı.

​BAŞKAN HİLMİ ER: EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

​Sürecin ikinci yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, liderlik değişimi ve partinin vizyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya ve basın yoluyla paylaştığı mesajında bu iki yıllık süreci "ağır bir sorumluluk ve kararlı bir yürüyüş" olarak nitelendiren Er, şu ifadeleri kullandı: "Liderliğin ağır yükünü üstleneli 2 yıl geçti. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu liderliğinde yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Başaracağız! Başaracağız!"

​Başkan Er’in açıklamaları, parti tabanında motivasyonu yükseltirken, İYİ Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejik yol haritasına dair kararlılığını da bir kez daha teyit etti. Alanya teşkilatının tam destek verdiği Dervişoğlu liderliğindeki yeni dönem, "başarı" hedefiyle yoluna devam ediyor.