MODİFİYELİ araç olarak bilinen, görüntüsü, nitelikleri ve teknik aksamı değiştirilen araçlara yönelik cezaların artırılmasının ardından araçlardaki ses ve ışık sistemleri sökülmeye başlandı. Yeni trafik düzenlemesi sonrası denetimlerin sıkılaştırılması, özellikle araç müzik sistemleri üzerine çalışan esnafı olumsuz etkiledi. FT Auto Garage sahibi Ferhat Teke, uygulanan yüksek cezaların hem araç sahiplerini hem de esnafı etkilediğini söyledi. Teke, “Domatesin 60 lira, salatalığın 100 lira olduğu şu günlerde uygulanan yüksek cezalar vatandaşı ve aracını seven insanları derinden etkiliyor. Elbette araçlarda yüksek sesle müzik açılıp gece yarıları sokaklarda halkın rahatsız edilmesini biz de onaylamıyoruz. Kurallar ve kanunlar mutlaka olmalıdır” dedi.



‘ESNAFIN ELİNDE YÜKSEK MALİYETLİ ÜRÜNLER KALDI’

Birçok esnafın elinde yüksek maliyetli ürünlerin kaldığını ifade eden Teke, “Şu anda benim ve birçok esnaf arkadaşımın elinde 100 bin ile 500 bin lira arasında malzeme bulunuyor. Bu malzemelerin çürümeye terk edilmemesi gerekiyor. Bizler her ay vergimizi düzenli olarak devlete ödüyoruz. Bu ürünlerin akıbetinin ne olacağını gerçekten merak ediyoruz” diye konuştu. Vergisini düzenli ödeyen esnaf ile kuralları ihlal eden kişilerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Teke, “Gerçek suçlularla devlete vergisini düzenli şekilde ödeyen esnafı aynı kefeye koymamak gerekir” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)