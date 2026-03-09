Vefat eden annesini toprağa veren Aydın Taksim’e, eve dönüş yolunda 18 yaşından küçük 3 kişiden biri omuz attı. Bu kişilerin kendisine küfretmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada çocuklardan biri yolda bulduğu mermer ile Taksim’in sol gözüne vurdu. Grup bölgeden koşarak uzaklaşırken, Taksim yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın Taksim, burada tedavi altına alındı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'İYİ DEĞİLİM; ÇİFT GÖRÜYORUM'

Aydın Taksim, olay günü annesinin ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “O gün annem rahmetli oldu. Cenazeden sonra taziyelerini ileten arkadaşların yanına geldim, beraber çay içtik. Eve giderken yolda 3 tane çocuk yanımdan geçerken omuz attı bana. Bana küfredince ben de döndüm arkamı, çocuğun üzerine gittim. Neden küfrediyorsun diye sormak istedim. Sigara istese vereceğim, para istese vereceğim. Saldıracağımı zannettiği için o bana saldırdı. Ben de vurdum ona ve iş karıştı, birbirimize girdik. Şu anda çift görüyorum, iyi değilim, şikayetçiyim” diye konuştu. Polis merkezinde ifadesine başvurulan Aydın Taksim, çocukların bulunmasını istediğini belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.