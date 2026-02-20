Antalya ve Mersin’i kapsayan Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur Doğalgaz Boru Hattı (MAGA DGBH) projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından planlanan proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında “Halkın Katılımı Toplantısı” Alanya’da yapılacak.



Döşemealtı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Anamur ilçelerini kapsayan doğalgaz hattı, özellikle Alanya ve çevresinde uzun süredir beklenen altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Projenin hayata geçmesi halinde bölgenin konut, turizm ve sanayi altyapısında önemli bir dönüşüm bekleniyor.

ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada ÇED Genel Müdürlüğü nezdindeki sürecin devam ettiğini belirtti. Toklu, etki analizi ve rapor oluşturma çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti.

23 Haziran 2021 tarihinde Alanya’da düzenlenecek Halkın Katılımı Toplantısı ile proje hakkında kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacağını kaydeden Toklu, toplantı sonrasında kapsamlı bir rapor hazırlanacağını aktardı.





BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN STRATEJİK ADIM

Doğalgaz hattının tamamlanması halinde Alanya başta olmak üzere Manavgat, Gazipaşa ve Anamur’da enerji maliyetlerinin düşmesi, turizm tesislerinin alternatif enerjiye erişiminin kolaylaşması ve yeni yatırımların önünün açılması bekleniyor. Özellikle konut projeleri, oteller ve küçük sanayi işletmeleri açısından doğalgazın önemli bir avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.



Toklu açıklamasında, sürecin başından bu yana Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölge milletvekillerinin projeyi yakından takip ettiğini belirterek, doğalgazın Alanya’ya ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

