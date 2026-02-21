Motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının zirvede olduğu Alanya'daki sürücüleri de yakından ilgilendiren korkunç bir kaza yaşandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olay, altyapı ihmallerinin iki tekerlekli araç sahipleri için nasıl saniyeler içinde bir ölüm tuzağına dönüşebileceğini gözler önüne serdi. 51 yaşındaki Şükriye Arıcı, ablasını ziyaret etmek amacıyla çıktığı yolda hayatının kabusunu yaşadı.

GÖRÜNMEZ TEHLİKE YÜZÜNÜ PARÇALADI

İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs alanındaki Üsküdar Konteyner Kent'e doğru ilerleyen Arıcı, Meydan Mahallesi güzergahında önündeki aracı takip ediyordu. Tam bu esnada yolda pusu kurmuş gibi bekleyen kırık bir rögar kapağını fark edemedi. Elektrikli bisikletinin çukura girmesiyle birlikte şiddetli bir şekilde asfalta çakılan talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalarak tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜM DİŞLERİMİ ÇEKECEKLER

Hastanede yapılan acil müdahalenin ardından yüzüne tam 14 dikiş atılan Şükriye Arıcı'nın ön dişlerinin de tamamen kırıldığı belirlendi. Geriye kalan hasarlı dişlerinin de mecburen çekileceğini belirten Arıcı, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle özetledi: “Ne olduğunu bile anlayamadım, gözümü hastanede açtım. Resmen ölümden döndüm.”

ALANYA'DAKİ SÜRÜCÜLER İÇİN ÇARPICI UYARI

Turizm başkenti Alanya'da da on binlerce vatandaşın elektrikli bisiklet ve motosikletle trafiğe çıktığı düşünüldüğünde, Arıcı'nın yaptığı çağrı yerel kamuoyunda da büyük önem taşıyor. Yollardaki çukurların ve kırık kapakların iki tekerlekli araçlar için birer cinayet silahı olabileceğine dikkat çeken acılı kadın, yetkilileri acil önlem almaya davet etti. Arıcı, “Benim halim ortada. Bu çukurlar ve kırık rögar kapakları yüzünden başka canlar yanmasın, yollardaki bu tehlike ölümle sonuçlanabilir” diyerek tüm sürücüleri ve yetkilileri uyardı.