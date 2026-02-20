Finlandiya’da satışa sunulan müstakil adalar, 2026 yılında yeniden yatırım gündemine girdi. Ülke genelinde yaklaşık 100 bin Euro yani güncel kurla ortalama 5 milyon TL bandında satılan adalar, özellikle alternatif gayrimenkul arayışında olan yatırımcıların ilgisini çekiyor.



Pandemi sonrası dünya genelinde artan gayrimenkul fiyatları birçok ülkede konut krizine yol açarken, Finlandiya’da bir daire fiyatına ada sahibi olmak mümkün hale geldi. Bu durum, Türkiye’de özellikle Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerinde artan konut fiyatlarıyla birlikte daha fazla konuşulmaya başladı.



SAİMAA GÖLÜ VE TURKU TAKIMADALARI ÖNE ÇIKIYOR



Finlandiya İstatistik Kurumu ve yerel emlak portallarında yer alan bilgilere göre, özellikle Saimaa Gölü bölgesi ile Turku Takımadaları çevresinde büyüklükleri 2 ile 10 dönüm arasında değişen adalar satış listelerinde bulunuyor.



Yaklaşık 5,1 milyon TL seviyesindeki bu adalar, Finlandiya piyasasında “orta segment hobi adası” olarak tanımlanıyor. Ancak Türkiye’de aynı bütçeyle büyükşehirlerde ancak standart bir daire alınabildiği düşünüldüğünde, yatırım perspektifi farklılaşıyor.



ADALARDA NELER VAR?



Satışa sunulan adaların genel özellikleri arasında:



Geleneksel ahşap kulübeler,

Kıyı şeridinde özel iskele,

Sauna yapıları,

Belediye onaylı sınırlı yapı izinleri



yer alıyor. Finlandiya’nın geniş iç su ağı ve doğal yaşam alanları, bu adaları daha çok dinlenme ve hobi amaçlı kullanım için cazip kılıyor.



ALANYA’DAKİ FİYATLARLA KIYASLANIYOR

Gayrimenkul piyasasını takip eden sektör temsilcileri, yaklaşık 5 milyon TL seviyesindeki bu bedelin, Alanya ve Antalya’da orta segment bir daire fiyatına denk geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle yabancı yatırımcı hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya’da fiyatların son yıllarda ciddi artış göstermesi, yurt dışı alternatiflerini gündeme taşıyor.



Uzmanlar, yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında ülkenin vergi sistemi, tapu süreci ve oturum şartlarının detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.