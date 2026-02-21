Fuara katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin Danimarka’da gerçekleştirdikleri temaslarda önemli bir gelişmeye imza attı. Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen Ferie for Alle Fuarı’na katılan ALTAV heyeti, İskandinav pazarındaki rezervasyon artışlarının ele alındığı görüşmeler neticesinde; Bravo Tours ve Air Seven hava yolları iş birliğiyle Billund’dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) hattına nisan-ekim dönemini kapsayan haftalık charter uçuşların başlatılacağı açıklandı. (Hatice NERGİZ)
ALTAV’dan Danimarka çıkarması: Alanya’ya yeni Charter uçuş
Danimarka’da düzenlenen Ferie for Alle Fuarı’na katılan ALTAV heyeti, fuarın ilk gününü Billund’dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) hattına nisan–ekim döneminde haftalık charter uçuş başlatılacağı müjdesiyle tamamladı
Kaynak: Haber Merkezi
