Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Alanya'da yaşayan çok sayıda emeklinin de bütün dikkati hesaplara yatacak bayram ikramiyesine kilitlendi. Hükümet cephesinde ikramiye tutarına yönelik mesai sürerken, Ankara'dan gelen beklenmedik bir yasa teklifi tansiyonu ve beklentileri aniden yükseltti.

MUHALEFETTEN 17 BİN TL ÇIKIŞI

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı umutlandıran o kritik hamle muhalefet kanadından geldi. Yeni Yol Grubu, emeklilerin bayram ikramiyesinde köklü bir artış yaşanması için resmi adımını atarak özel bir kanun teklifi hazırladı.

MECLİS'E SUNULDU DESTEK İSTENDİ

Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ'ın öncülüğünde hazırlanan tasarı, bayram ikramiyesi tutarının tam 17 bin liraya çıkarılmasını talep ediyor. İlgili yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na teslim ettiklerini duyuran Özdağ, tasarının hızla yasalaşması için Meclis'teki hem iktidar hem de muhalefet partilerinden açık destek istedi.

MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Selçuk Özdağ, Meclis'e sundukları belgeyi de paylaştı. Özdağ mesajında, konuyu daha önce TBMM Genel Kurulu’nda da dile getirdiğini vurgulayarak, "Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Kabul edilmesi halinde Alanya'daki yerel ekonomiye ve piyasalara da ciddi bir canlılık getirmesi beklenen bu kritik teklifin, Meclis oylamasında nasıl bir sonuç vereceği büyük bir merakla takip ediliyor.