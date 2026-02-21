Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündeme gelen Celal Karatüre'yi sert sözlerle eleştirdi. Gürses, izlediği görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

"İLAHİLERİN DE İÇİNİ BOŞALTTILAR"

Performansa ilişkin değerlendirmesinde Gürses, "İnanılır gibi değil yani. İlahilerin de içini boşalttılar. Tamamen katılıyorum. Böyle bir huşu duygusu, bir şey olması beklenirken aynen Mezdeke grubu gibi" ifadelerini kullandı.

Sahnedeki tavırlar ve çıkarılan seslere dikkat çeken Gürses, "Efekt yapıyor o adam. Ben böyle dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Ne hale geldik arkadaşlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Söz konusu performansın hem sanatsal hem de dini açıdan yetersiz olduğunu savunan Gürses, repertuarın dar olduğunu belirterek, "Repertuar da çok dar. Dön dolaş yine böyle bir durum. Sizin anlayacağınız bir sığlıktır, bir şeydir yani" dedi.