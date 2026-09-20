İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali hareketlere yönelik inceleme genişletildi. Soruşturma çerçevesinde 4 şirket ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin finansal hareketlerin incelenmesi talep edildi.

Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmesini istedi.

KRİPTO VE PARA TRANSFERLERİ İNCELENECEK

Talep kapsamında şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı kripto para ve para transferlerinin yanı sıra tüm hesap hareketlerinin mercek altına alınması istendi.

MASAK tarafından yapılacak incelemenin ardından elde edilecek bilgilerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Söz konusu şirketler ve yöneticileri hakkındaki mali inceleme talebi, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Haberde, inceleme talebinin ötesinde şirketler veya yöneticileri hakkında kesinleşmiş bir suç tespiti ya da yargı kararı bilgisi yer almadı.

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların ilerleyen süreçte ortaya çıkması bekleniyor.