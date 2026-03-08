Enerji maliyetlerinin arttığı bir dönemde Alanya’da yaşayan düşük gelirli haneler için sağlanan doğalgaz desteği devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında uygun şartları taşıyan vatandaşlara yıllık 3.500 TL’ye kadar kış yardımı veriliyor. Aralık 2025’te başlayan destek ödemeleri Mart 2026’ya kadar sürüyor. Destek, doğrudan vatandaşların doğalgaz faturalarına indirim olarak yansıtılıyor.

AYLIK 188–438 TL ARASINDA FATURA İNDİRİMİ

Program kapsamında sağlanan destek tutarı, hanenin bulunduğu bölge ve iklim koşullarına göre değişiyor. Alanya’da doğalgaz kullanan ve sosyal yardım kriterlerini karşılayan haneler için:

Aylık indirim: 188 TL – 438 TL

Yıllık toplam destek: 1.500 TL – 3.500 TL

Uygulama şekli: Doğrudan doğalgaz faturalarına indirim

Hane büyüklüğü ve bölgesel iklim koşulları da destek miktarının belirlenmesinde etkili oluyor.

DESTEK HANGİ AYLARI KAPSIYOR?

2025–2026 kış dönemini kapsayan doğalgaz tüketim desteği şu ayları içeriyor:

Aralık 2025

Ocak 2026

Şubat 2026

Mart 2026

Bazı bölgelerde programın Mayıs 2026’ya kadar uzayabileceği belirtiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Alanya’da doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların hane gelirinin sosyal yardım kriterlerinin altında olması gerekiyor. Destekten yararlanabilecek öncelikli gruplar arasında şunlar yer alıyor:

Düşük gelirli aileler

Asgari ücretle çalışan haneler

Emekliler

Sosyal yardım alan vatandaşlar

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Doğalgaz tüketim desteği başvuruları dijital ortam üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar başvurularını:

e-Devlet sistemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesi

üzerinden gerçekleştirebiliyor. Daha önce destekten yararlanan bazı haneler, sistemde kayıtlı oldukları için yeniden başvuru yapmadan destekten faydalanmaya devam edebiliyor.

PROGRAM MAYIS 2026’YA KADAR SÜREBİLİR

2025–2026 kış dönemini kapsayan doğalgaz desteği programının Mayıs 2026’da sona ermesi planlanıyor. Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü de belirtiliyor.