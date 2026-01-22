KGK, yayınları yazılı açıklamayla saldırıları kınadı KUZEY Irak Bölgesel Yönetimi’nde azınlıklardan sorumlu tek Türkmen Bakan Aydın Maruf, aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Maruf, Kamışlı ve Duhok’ta Türk bayrağına yönelik saldırıları sert bir dille kınarken, Erbil’de yayımlanan TEBA gazetesine yapılan saldırılar ile bölgedeki Türkmen toplumuna yönelik baskı ve sindirme girişimlerine dikkat çekti. Bakan Maruf’un açıklamaları, azınlık haklarının korunması, milli sembollere saygının sağlanması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi açısından kritik bir duruş olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Maruf’un sergilediği tavrın hem diplomatik hem de toplumsal açıdan örnek teşkil ettiğini, bölgede yükselmekte olan etnik gerilime karşı cesur bir duruş sergilediğini belirtiyor. TEBA gazetesine yapılan saldırı ise, Türkmenlerin sesi olarak yürüttüğü bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma misyonunu hedef alıyor. Gazete yönetimi, bu saldırılara rağmen haber ve yorum çizgisinden ödün vermeyeceklerini duyurdu. Bakan Maruf’un ve TEBA gazetesinin kararlı duruşu, Türkmen toplumu tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Aynı zamanda bu tavır, Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki iş birliği ve diyalog sürecine de olumlu katkı sağlıyor, bölgede barış ve istikrarın korunmasına destek oluyor. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), gerek şanlı bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı ve gerekse Maruf Bakan ve TEBA gazetesine yapılan tehdit ve hakaretleri kınadığını açıkladı. (KGK/BÜLTEN)

Kaynak: KGK