DİYABET Okulu eğitimleri kapsamında 2025 yılı boyunca toplam 159 hasta grup eğitim planına dâhil edilirken, bin 179 hastaya bireysel diyabet eğitimi verildi. 2026 yılının ilk Diyabet Okulu eğitimi ise ocak ayında başarıyla gerçekleştirildi. Eğitimler; diyabetli bireylerin hastalıklarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri, yaşam kalitelerinin artırılması ve olası komplikasyonların önlenmesi amacıyla düzenli olarak sürdürülüyor. Diyabet Okulu hakkında bilgi veren Diyabet Hemşiresi Selma Çevirme, “Okulumuzda; kan şekeri takibi, insülin kullanımı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ayak bakımı ve hipoglisemi yönetimi gibi başlıklarda kapsamlı eğitimler verilmektedir. Eğitimlerimiz alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugün de eğitime katılan bireylere katılım sertifikalarını takdim ettik. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Okulu olarak, diyabetle yaşayan bireylerin yanında olmaya ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hasta eğitimlerine kararlılıkla devam edeceğiz. Eğitimlere katılmak isteyen hastalarımız, hastanemize geldiklerinde benimle iletişime geçebilirler” dedi. Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ise Diyabet Okullarının öncelikli amacının farkındalık oluşturmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bizler hastalarımıza rahatsızlıkları konusunda rehber olmaya çalışıyor, onları yaşadıkları hastalıklar hakkında bilgilendirmek ve bilinçli bir topluma katkı sağlamak adına uzman ve akademisyen kadromuzla birlikte eğitimler düzenliyoruz. Diyabetli bireyin sağlık ekibiyle iş birliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımını desteklemek için buradayız. Hastalarımızı devam eden diyabet eğitimlerimize bekliyoruz” dedi. (Alanya EAH BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi