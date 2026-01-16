“Makul önlemler alın”

Bakanlık açıklamasında, bölgesel tansiyonun yükseldiği vurgulanarak, olası bir tırmanmanın ulaşımda aksamalara ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Seyahat edecek kişilerin bireysel durumlarını dikkate alarak dikkatli hareket etmeleri istendi.

Popüler turizm ülkeleri de listede

Uyarı kapsamında, her yıl yüz binlerce İngiliz turistin ziyaret ettiği Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Kıbrıs gibi popüler destinasyonlar da yer aldı.

Seyahat uyarısı yayımlanan ülkeler:

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Libya, Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Irak, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn ve İran.

ABD–İran gerilimi etkili oldu

Uyarının, İran’ın hava sahasını ticari uçuşlara kapatmasının ardından geldiği belirtildi. Kararın, Tahran ile Washington arasında artan gerilimle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Çatışma bölgeleri ve havacılık risklerini izleyen SafeAirspace, hava sahası kapatılmasının ilerleyen süreçte yeni güvenlik ve askeri faaliyetlerin habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

Dubai için terör uyarısı yenilendi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca Dubai için terör uyarısını yineledi. Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının terör örgütleri ya da bireysel saldırganlar tarafından hedef alınabileceği belirtilerek, “Çevrenizin her zaman farkında olun” çağrısı yapıldı.

Olası saldırıların yalnızca Batılı hedeflere değil, yabancı ziyaretçilerin yoğun olduğu alanlarda da gerçekleşebileceği vurgulandı.