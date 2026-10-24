Kısa süreli konaklama platformu Airbnb, 20 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere konaklama sonrası temizlik kurallarında değişikliğe gidiyor. Vice'ın aktardığı habere göre, ev sahipleri artık misafirlerden yatak çarşaflarını çıkarmalarını, bulaşıkları yıkamalarını veya çöpleri dışarı taşımalarını zorunlu tutamayacak.

Bu düzenleme ile hem yüksek konaklama bedeli hem de temizlik ücreti ödeyen kullanıcıların, tatillerinin son gününü ev işleriyle geçirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky, konukların tatilde çamaşır yıkamak gibi profesyonel temizlik personelinin yapması gereken işlerle uğraşmaması gerektiğini belirtti.

UYMAYAN EV SAHİPLERİNE YAPTIRIM YOLDA

Yeni kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla platform altyapısında da güncellemeye gidiliyor. Ev sahiplerinin hazırladığı görev listelerine yasaklı temizlik taleplerinin eklenmesi sistem tarafından otomatik olarak engellenecek. Kuralları ihlal eden ev sahiplerinin ilk etapta uyarılacağı, ihlalin boyutuna göre sistemden çıkarılma ihtimalinin de gündeme gelebileceği aktarıldı.

MAKUL BEKLENTİLER DEVAM EDECEK Mİ?

Alınan karar, misafirlerin konakladıkları alanı tamamen dağınık bırakabileceği anlamına gelmiyor. Kirli bulaşıkların lavaboda bırakılması gibi makul seviyedeki beklentiler yasak kapsamında değerlendirilmiyor. Düzenlemenin temel amacı, temizlik ücreti tahsil edilmesine rağmen kapsamlı hijyen yükünün konuklara devredilmesini engellemek olarak öne çıkıyor. Karar sonrası sosyal medyada bazı ev sahiplerinin kısıtlamalara karşı çıkarak imza kampanyası başlattığı bildirildi.