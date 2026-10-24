İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasaları soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULMUŞTU

Türkiye Sigorta AŞ, yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yönetim değişikliğiyle ilgili bir duyuru yayımlamıştı. Şirket tarafından yapılan resmi bildirime göre, Taha Çakmak 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinden istifa etmişti. Görevden ayrılma kararının ardından hızlanan hukuki süreç, eski yöneticinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI NEDİR?

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen inceleme, finansal hareketliliklerin yasal mevzuata uygunluğunu mercek altına alıyor. Başsavcılığın ilgili bürosu tarafından sürdürülen adli sürecin ve dosya kapsamındaki detayların, hukuki adımlar ilerledikçe daha net bir şekilde kamuoyuna yansıması bekleniyor.