A101 marketler zinciri, 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yayımlanan listeye göre, mağazalarda Volta marka elektrikli kamyonet ve çeşitli teknolojik ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Katalogda ulaşım araçlarının yanı sıra elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar da bulunuyor. FOBEM 55 inç 4K Ultra HD Android WhaleOS 10 QLED TV, SEG 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi, Onvo tost makinesi ve Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet raflardaki yerini alacak. Açıklanan fiyat listesinde yer alan ürünlerin 2.999 TL, 3.499 TL, 14.999 TL, 18.999 TL, 22.990 TL, 22.999 TL, 24.990 TL ve 27.499 TL gibi farklı bedellerle satışa çıktığı bildirildi.

MARKETLERDE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI

Zincir marketlerin geleneksel gıda ve tüketim ürünleri dışında elektrikli araç, beyaz eşya ve büyük ekran televizyon gibi maliyetli cihazları düzenli olarak satışa çıkarması, perakende sektöründe yeni bir alışveriş alışkanlığı yaratıyor. Tüketiciler, otomotiv veya elektronik bayilerine gitmeden temel ihtiyaç alışverişleri sırasında bu tür büyük ölçekli ürünleri de tedarik edebiliyor.