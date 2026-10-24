Temmuz 2026 verilerine göre sayıları 56 bin 814'e ulaşan Türkiye genelindeki otomatik para çekme makinelerinde (ATM) yaşanan teknik arızalar ve nakit krizleri, vatandaşların nakde erişimini zorlaştırıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, artan enflasyonla birlikte nakit çekim limitlerinin yükselmesi cihazların fiziksel kapasitesini zorluyor. Yüksek tutarlı işlemler sonrasında makinelerdeki banknotlar hızla tükenirken, bankaların nakit taşıma ve saha operasyonu maliyetlerindeki artış nedeniyle cihazlara yeterli sıklıkta para yüklenemiyor. Bu durum, sistem genelinde haftada 1500'den fazla şikayetin kaydedilmesine zemin hazırlıyor.

PARA SIKIŞMASI VE HESAP HATALARI

Nakit yetersizliğinin yanı sıra donanımsal arızalar ve yıpranmış banknotlar nedeniyle para sıkışması vakaları da belirgin bir artış gösterdi. Çekilmek istenen tutarın hesaptan düşülmesine rağmen paranın teslim edilmemesi veya yatırılan meblağın hesaba geçmemesi gibi sorunlar sıkça yaşanıyor. Özellikle alternatif ATM'lerin sınırlı olduğu yerleşimlerde tek bir cihazın devre dışı kalması, tüketicileri hem zaman kaybına hem de ek ulaşım masrafına maruz bırakıyor.

MAĞDURİYET DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Tüketici dernekleri, aynı cihazda üst üste üç kez işlem hatası yaşanması durumunda vatandaşların ısrarcı olmamasını ve durumu tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak kayda geçirmesini talep ediyor. Hatalı işlem anında, işlemin yapıldığı tam saatin ve ATM numarasının not edilerek vakit kaybetmeden ilgili bankanın müşteri hizmetlerine resmi bildirimde bulunulması, iade sürecinin başlatılması için en güvenilir yöntem olarak öne çıkıyor.

Nakit döngüsündeki bu aksaklıklar, maaş günlerinde nakde bağımlı olan ve alternatif cihaza ulaşım imkanı kısıtlı bulunan emekliler başta olmak üzere geniş bir kesimi doğrudan etkilemeye devam ediyor.