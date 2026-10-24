Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefleyen stratejik ortaklık süreci başlatıldı. Kanada Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, savunma, güvenlik, enerji ve yatırım alanlarını kapsayan 3 yıllık bir eylem planı oluşturuldu.

Eylem planı doğrultusunda, kapsamlı serbest ticaret anlaşması için ilk tur müzakerelerin 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapılması kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla haftalık yolcu uçuş sayısı 12'den 21'e yükseltilirken, kargo uçuşlarına yönelik kısıtlamalar da tamamen kaldırıldı. Ayrıca, Kanada İhracat Geliştirme Kurumu ile Türk Eximbank arasında üçüncü ülkelerdeki ortak projelere finansman sağlamak üzere işbirliği anlaşması imzalandı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz'ın aktardığına göre, halihazırda 3 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Yılmaz, 2020 yılından bu yana ticaretin yüzde 50 oranında arttığını belirterek, savunma sanayisi ve nükleer enerji gibi stratejik alanlardaki ortaklıkların bu büyümede kilit rol oynayacağını ifade etti. Özellikle Türkiye'nin üretim çevikliğinin, Kanada'nın teknoloji ve yapay zeka altyapısıyla birleşmesinin her iki ülkeye de önemli avantajlar sağlayacağı vurgulandı.

KANADA NEDEN YENİ TİCARET ORTAKLARI ARIYOR?

Küresel jeopolitik değişimler, mevcut dış ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştiren Kanada'yı pazar çeşitliliğine yöneltiyor. Bu stratejik arayış kapsamında Türkiye; enerji, madencilik ve savunma sanayisi altyapısıyla Kanada'nın en önemli potansiyel partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor. İki ülke yönetimlerinin karşılıklı kazanım odaklı yaklaşımlarının, uzun süredir durağan seyreden ekonomik ilişkileri hızla canlandırdığı belirtiliyor.