İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), finansmana erişimde teminat yetersizliği yaşayan firmalar için yeni bir finansman modeli oluşturdu. Kurumun özkaynaklarıyla hayata geçirilen İGE İhracat Kalkanı Destek Paketi, kredibilitesi yüksek ancak teminat sorunu olan ihracatçılara kefalet desteği sağlayacak.

Paket kapsamında şirketlerin Türk lirası, dolar ve avro cinsinden nakdi kredi talepleri ile TL reeskont kredilerine 24 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Toplamda 12,5 milyar liralık ek kredi hacmi yaratması planlanan düzenlemede, KOBİ statüsündeki firmalar 30 milyon liraya, KOBİ dışı işletmeler ise 50 milyon liraya kadar destekten yararlanabilecek.

İHRACATÇILAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destek paketinden faydalanmak isteyen ihracatçıların başvurularını 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. İşletmeler, kur risklerini yönetmek adına farklı para birimlerindeki nakdi kredi seçeneklerini değerlendirerek, teminat açığı kaynaklı üretim ve ihracat kesintilerinin önüne geçebilecek. Detaylı başvuru koşulları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç'ın açıklamasına göre, temel hedef firmaların ihtiyaçlarına uygun yeni finansman olanakları geliştirmek. Topaç, bu mekanizma sayesinde ihracatçıların teminat sorununu aşarak 12,5 milyar liralık ek kaynağa erişebileceğini ve Türkiye'nin ihracat kapasitesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.