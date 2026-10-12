Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı değerlendirmede, kent içi toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını bildirdi. Yılmaz, belediyelerin ulaşım fiyatlarında enflasyonun çok üzerinde yaptığı artışların dezenflasyon sürecini yavaşlattığını belirtti.

Yıllık enflasyon oranının yüzde 30'un altına gerilediğini hatırlatan Yılmaz, hizmet sektöründeki fiyat katılıklarına dikkat çekti. Yerel yönetimlerin ulaşım zamlarının genel enflasyonu olumsuz etkilediğini aktaran Yılmaz, "Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL ULAŞIM TARİFELERİ NELER?

Mevcut durumda Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinde ulaşım maliyetleri farklılık gösteriyor. İstanbul'da tam bilet 46,20 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaş üstü öğrenci 41,58 lira ve sosyal kart 33,08 lira seviyesinde bulunuyor. Metrobüs kullanımında ise ücret tarifesi durak sayısına bağlı olarak 33,08 lira ile 68,59 lira arasında değişiyor.

Ankara'da 23 Ağustos 2026 itibarıyla Başkent Kart ile tam biniş 40 lira, indirimli biniş 20 lira, öğretmen binişi ise 30 lira olarak uygulanıyor. Tam aktarma 20 lira, indirimli aktarma 12 lira, öğretmen aktarması 15 lira olurken, kredi kartıyla biniş 46 lira, NFC ile cep telefonundan biniş 45 lira olarak ücretlendiriliyor.

İzmir'de ise İzmirim Kart ile tam biniş 35 lira, genç ve öğrenci 17,50 lira, öğretmen 23,50 lira, 60 yaş tarifesi 29 lira olarak uygulanıyor. Temassız kredi veya banka kartıyla biniş ücreti 39 liraya çıkarken, İZBAN'da tam biniş 40 lira, genç 16,50 lira, öğretmen 29,50 lira olarak ödeniyor ve 20 kilometreyi aşan yolculuklarda mesafeye göre ek ücret alınıyor.

YENİ DÜZENLEME NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Planlanan sınırlandırma hayata geçtiğinde, şehirlerdeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları doğrudan merkezi enflasyon hedeflerine veya gerçekleşen verilere tabi olacak. Bu adımın, özellikle dar gelirli vatandaşların günlük ulaşım maliyetlerindeki ani ve yüksek oranlı artışların önüne geçmesi bekleniyor.