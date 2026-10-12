Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri'deki fabrikasında üretim faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırdı. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, artan maliyetler ve küresel talep daralması bu kararın alınmasında belirleyici oldu.

KAPANAN TESİSTE TAZMİNAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Alınan karar doğrultusunda, fabrikadaki üretim 11 Eylül 2026 tarihinde durdurulmuştu. Açıklanan takvime göre tesisler 12 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kapatılıyor. Şirket, çalışanların iş sözleşmelerinin feshedileceğini duyururken, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal hakların en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar ödeneceğini bildirdi.

YARIM ASIRLIK DENİM ÜRETİCİSİ NEDEN ÜRETİMİ DURDURDU?

1953 yılında kurulan ve 1986'dan bu yana uluslararası hazır giyim markalarına denim kumaş tedarik eden Orta Anadolu Mensucat'ın kapanışı, Türkiye tekstil sektörünün içinden geçtiği dönemi yansıtıyor. Küresel pazarlardaki sipariş düşüşleri ve yerel üretim maliyetlerindeki artış, 73 yıllık sanayi kuruluşunun rekabet gücünü doğrudan etkiledi. Şirket yetkilileri, alınan bu kararın geçici bir kapasite azaltımı olmadığını ve Kayseri'deki faaliyetlerin kesin olarak bitirildiğini vurguladı.