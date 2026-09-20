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Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla birlikte A Ligi’ndeki ilk mücadelesine çıkacak ve UEFA Uluslar Ligi’nin yeni sezonuna kendi sahasında başlangıç yapacak.

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Türkiye’nin açıklanan UEFA Uluslar Ligi maç programına göre Ay-yıldızlılar kısa süre içerisinde dört önemli karşılaşmaya çıkacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Fransa karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

Türkiye-Fransa karşılaşmasının yaklaşmasıyla birlikte maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

A MİLLİ Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezon heyecanına Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. A Ligi’nde ilk kez boy gösterecek olan Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında güçlü rakibi Fransa’yı sahasında ağırlayacak.

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