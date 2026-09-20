A MİLLİ Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezon heyecanına Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. A Ligi’nde ilk kez boy gösterecek olan Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında güçlü rakibi Fransa’yı sahasında ağırlayacak.
Türkiye-Fransa karşılaşmasının yaklaşmasıyla birlikte maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.
Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadelede ilk düdük saat 21.45’te çalacak. Karşılaşma, Türkiye’nin 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk sınavı olacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Fransa karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşmasının ardından gruptaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa’da İtalya’yı ağırlayacak.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
Türkiye’nin açıklanan UEFA Uluslar Ligi maç programına göre Ay-yıldızlılar kısa süre içerisinde dört önemli karşılaşmaya çıkacak.
25 Eylül: Türkiye-Fransa – 21.45 – Kocaeli Stadyumu
28 Eylül: Türkiye-İtalya – 21.45 – Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu
2 Ekim: Belçika-Türkiye – 21.45 – Maurice Dufrasne Stadyumu
5 Ekim: İtalya-Türkiye – 21.45 – Renato Dall'Ara Stadyumu
Türkiye, Fransa karşılaşmasıyla birlikte A Ligi’ndeki ilk mücadelesine çıkacak ve UEFA Uluslar Ligi’nin yeni sezonuna kendi sahasında başlangıç yapacak.