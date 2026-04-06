Eğitime verdiği desteklerle tanınan Mustafa Sanay, ALKÜ öğrencileri için kıymetli bir adım daha attı. Geçtiğimiz dönemde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Destekleme ve Yardım Vakfı’na (ALKÜDEV) değerli bir arazi bağışında bulunan Sanay, bu kez de öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak amacıyla burs müjdesi verdi.

​EĞİTİME ÇİFTE KATKI: HEM ARAZİ HEM BURS

​Rektör Türkdoğan, Mustafa Sanay’ın 5 üniversite öğrencisinin tüm eğitim masraflarını üstleneceğini açıkladı. Bu duyarlılığın üniversite camiası için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Türkdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eğitime katkı sunmak amacıyla daha önce ALKÜDEV’e arazi bağışında bulunan hayırseverimiz Sayın Mustafa Sanay, şimdi de 5 öğrencimize burs desteği sağlamak üzere bizlerle bir araya geldi. Kıymetli hayırseverimize bu anlamlı destekleri için yürekten teşekkür ediyor, yapmış olduğu hayırların kabul olmasını diliyorum."