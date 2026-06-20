Kimya Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Dr. Elif Dinçtürk Atalay rehberliğinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarında öğrenciler tarafından geliştirilen parfüm, kolonya, oda parfümü, krem, katı sabun ve sıvı sabun gibi ürünler sergilendi. Çalışmaların çıkış noktasını, trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencileri Hayri Mert Hastürk’ün anısını yaşatmak amacıyla sınıf arkadaşları tarafından hazırlanan parfüm oluşturdu. Kısa sürede tüm 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla büyüyen bu anlamlı hareket, bilimsel üretim, tasarım ve girişimcilik boyutlarıyla dikkat çeken örnek bir inovasyon çalışmasına dönüştü. Daha sonra farklı ürünlerin geliştirilmesiyle genişleyen çalışma, bir iyilik hareketine dönüşürken etkinlik kapsamında gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelirler tedavi gereksinimi bulunan çocukların sağlık süreçlerine destek olmak amacıyla bağışlandı.

Sergide ayrıca Görsel Sanatlar Öğretmenleri Gülcihan Benli ve Murat Kamiloğlu koordinasyonunda hazırlanan resim çalışmaları ile çeşitli temsili kostümler de yer aldı. Bilimsel üretimle sanatın buluştuğu etkinlik, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini yansıtan örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.

Düzenlenen sergi; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, şube müdürleri, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti ve ortaya koydukları emekleri takdir etti. Katılımlarıyla öğrencilerin heyecanına ortak olan misafirler, gençlerin bilimsel ve sanatsal üretimlerini onurlandırdı.

Etkinliğin koordinatörlerinden Dr. Elif Dinçtürk Atalay, çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin erdem–değer–eylem çerçevesi doğrultusunda şekillendiğini belirterek, öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik ederken aynı zamanda üretilen bilginin ve emeğin toplumsal faydaya dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti. Atalay, süreç boyunca sorumluluk, özveri, dayanışma, vefa ve iyilik değerlerini öğrencilerle birlikte yaşayarak deneyimlediklerini, ortaya çıkan her ürünün yalnızca bir Ar-Ge çalışmasının değil aynı zamanda bir değer eğitiminin sonucu olduğunu vurguladı. Çalışmaların öğrencilerin araştırma becerilerinin yanı sıra üretim, proje geliştirme, girişimcilik, ekip çalışması ve toplumsal sorumluluk alanlarında da önemli kazanımlar elde etmelerine katkı sağladığını belirten Atalay, öğrencileriyle birlikte tarifsiz bir paylaşım ve dayanışma deneyimi yaşadıklarını ifade etti.

Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek okulda bilimsel üretim, sanatsal gelişim ve sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Bilim, sanat, vefa ve dayanışmayı aynı çatı altında buluşturan etkinlik, katılımcılardan tam not alırken öğrencilerin toplumsal duyarlılık, girişimcilik ve üretkenliklerini ortaya koyan örnek bir çalışma olarak hafızalarda yer etti.