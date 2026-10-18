TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında basketbolseverleri heyecan dolu bir İstanbul derbisi bekliyor. Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic, 18 Ekim 2026 Pazar günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan üç haftada birer galibiyet elde eden iki takım, derbiyi kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşması, 18 Ekim Pazar günü saat 20.30’da başlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadeleyi Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz’dan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray MCT Technic derbisi, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler, mücadeleyi ilgili yayın platformu üzerinden izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic arasındaki karşılaşma, ücretli yayın yapan beIN SPORTS 5 kanalından ekranlara gelecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenlerin ilgili platformda geçerli aboneliğe sahip olması gerekecek.

İKİ TAKIM DA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR

Beşiktaş ve Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan üç haftada aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına ulaştı.

Her iki takım da oynadığı üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. İstanbul derbisini kazanan ekip, ligdeki ikinci galibiyetini elde ederek üst sıralara yaklaşma yolunda önemli bir adım atacak.

GALATASARAY'DA MARKOISHVILI İLK SINAVINA ÇIKACAK

Galatasaray MCT Technic’te başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Manuchar Markoishvili, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

Gürcü başantrenör, yeni görevindeki ilk maçında Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.