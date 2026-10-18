18 EKİM 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazanan numaralar belli olurken, kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye tutarı 6 milyon 545 bin 368 TL olarak duyuruldu.

18 EKİM 2026 ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR

Şans Topu çekilişinde belirlenen 5 ana numara ile Şans Topu numarası şöyle:

Kazanan 5 ana numara

9

14

17

28

30

Şans Topu numarası

9

Açıklanan büyük ikramiye tutarı

6.545.368 TL

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

18 Ekim Pazar günü yapılan çekilişte büyük ikramiye tutarı 6 milyon 545 bin 368 TL olarak açıklandı. Çekiliş sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kazanan sayılarla karşılaştırmaya başladı.

Büyük ikramiyenin kaç kişiye isabet ettiği ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazanan sayıları hakkında ise paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilir. Resmi sonuç ekranında çekiliş numaraları, ikramiye dağılımı ve kazanan kategoriler incelenebilir.