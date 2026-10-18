TRENDYOL 1. Lig’de heyecan İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00’da başlayan mücadelede İstanbulspor, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki takım da üç puan için mücadele ediyor.

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

Futbolseverler, mücadeleyi TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edebilirken beIN Sports 2 yayınını izlemek isteyenlerin ilgili platformda abonelik sahibi olması gerekiyor.

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 19.00 itibarıyla başlayan İstanbulspor-Antalyaspor karşılaşması için TRT Spor, şifresiz yayın seçeneği sunuyor.

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor'un yayın yaptığı platformları kullanabiliyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise kanalın resmi canlı yayın seçeneklerinden yararlanabiliyor.

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

İstanbulspor-Antalyaspor mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, TRT Spor'un televizyon ve dijital yayınlarını tercih edebiliyor.

Karşılaşmanın yayınlandığı belirtilen bir diğer kanal olan beIN Sports 2'ye ise ücretli yayın platformları üzerinden erişim sağlanabiliyor.

NECMİ KADIOĞLU STADYUMU'NDA ÜÇ PUAN MÜCADELESİ

İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İstanbulspor, taraftarı önünde galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Deplasman ekibi Antalyaspor ise İstanbul'dan üç puanla ayrılarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir sonuç almak istiyor.