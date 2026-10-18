TRENDYOL Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkıyor. İstanbul temsilcisi taraftarı önünde galibiyet ararken, son iki lig karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK ise deplasmanda çıkış yakalamayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki mücadele, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Başakşehir-Gaziantep FK karşılaşmasının yayın kanalına ilişkin kesin bilgi henüz doğrulanmadı. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS’un güncel yayın akışından karşılaşmanın yayın bilgilerine ulaşabilecek.

GAZİANTEP FK'DA İKİ EKSİK

Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanına sakatlık sorunlarıyla çıkıyor. Güneydoğu temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare ve Fuat Bavuk’un karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Abena, mücadelede kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Erzurumspor FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM 15'İNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 15’inci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 14 lig maçında İstanbul temsilcisi 9 galibiyet elde ederken Gaziantep FK 4 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken Gaziantep FK 14 gol kaydetti.

GEÇEN SEZONUN İKİ MAÇINI DA BAŞAKŞEHİR KAZANDI

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda oynanan karşılaşmalarda RAMS Başakşehir üstünlük sağladı. İstanbul ekibi, 22 Aralık 2025’te sahasında oynadığı mücadeleyi 5-1 kazanırken, 16 Mayıs 2026’da Gaziantep deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Gaziantep FK ise Başakşehir karşısındaki son galibiyetini 23 Kasım 2024 tarihinde sahasında oynadığı karşılaşmada 3-0’lık skorla elde etti.