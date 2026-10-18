ALANYA'NIN uluslararası alandaki tanınırlığı, sınırları aşan bir hikâyeyle bir kez daha gündeme geldi. Alanya Home Construction & Real Estate sahibi Enver Aslan, Libya’nın başkenti Trablus'ta Alanya adını taşıyan bir restoran bulunduğunu duyurdu.

BİR KEZ GELDİ, ALANYA’YA HAYRAN KALDI

Enver Aslan, Libyalı restoran sahibinin Alanya’yı yalnızca bir kez ziyaret etmesine rağmen kente hayran kaldığını, bu ziyaretin ardından Alanya sevgisini işletmesine taşıyan girişimcinin, restoranına da kentin adını verdiğini söyledi.

“BAŞKA ALANYA YOK”

Alanya’nın kendine özgü atmosferi ve ziyaretçiler üzerinde bıraktığı etkiyi vurgulayan Enver Aslan, paylaşımında “Başka Alanya yok” dedi. Libya’nın başkentinde bir restorana isim olacak kadar iz bırakan Alanya, böylece bir kez daha adından söz ettirdi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit