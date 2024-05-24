MERSİN ve Antalya’yı birbirine bağlayarak trafik akışının yanı sıra bölge üreticisinin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. 500 kilometrelik Mersin-Antalya kara yolu tamamlandığında ulaşım süresi 2,5 saat kısalacak.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında, Gülnar ilçesinin Sipahili Mahallesi’ne bağlı Büyükeceli-Gözce yol yapım inşaat biriminde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Aydıncık Kaymakamı Selahattin Hıdır, Gülnar Kaymakamı V. Yusuf Ziya Yaktı, İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı inceleme gezisinde Vali Pehlivan, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin’den bilgiler aldı. Daha sonra proje hakkında açıklama yapan Vali Pehlivan, "Akdeniz Sahil Yolu Projesi hem Mersin İlimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli, stratejik ve en büyük kara yolu projelerinden biridir. Mersin ile Antalya’yı birbirine bağlayan bir sahil yolu projesidir. İki İlimiz arasındaki toplam yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre ve 264 kilometresi Mersin sınırlarında kalmaktadır. Bu geliştirilen proje ile bu uzunluk ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik bir kısalma sağlamaktadır. Bu 228 kilometrenin de bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himaye ve desteklerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Mersin Kara Yolları Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleler çerçevesinde 203 kilometresi bölünmüş yol tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulmuş durumdadır" dedi.

150 DAKİKA KISALACAK

Geriye kalan 25 kilometrede ise çalışmalar devam ettiğini söyleyen Vali Pehlivan, projenin tamamlanması halinde Mersin-Antalya kara yolunda ulaşım süresinin 2,5 saat kısalacağını belirtti. Vali Ali Hamza Pehlivan, "Şu anda Büyükeceli-Gözce arasındaki yol yapım inşaat alanındayız. Akdeniz sahil yolunda toplam 28 tünelimiz var. 28 tünelin de 16 inşaatı tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Yine bu yol güzergahında 16 viyadük var. Bu 16 viyadüğün de 8’i ile 8 tünel köprü yapım çalışmasının da tamamı bitirilmiş vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Şu anda ihalesi yapılmayan kısım kalmamış durumda ve devamında da Antalya tarafını takip ediyoruz. Orada da toplamda yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir tünelin yapımına devam edilmektedir. Bittiğinde 500 kilometre olarak yaklaşık ifade edilen bu yolda ulaşım süresinde toplam 2,5 saat kısalma olacak” ifadelerini kullandı.