Can Yaman 1 milyon euroluk teklifi reddetti

İtalya'da büyük bir şöhrete kavuşan Can Yaman, Aramızda Kalmasın magazin programında yer alan habere göre, hayranı olan Dubaili bir ailenin kendisiyle yemek yemek için 1 milyon euroluk teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Can Yaman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Yeni dizinle meşhur olursan, seni Yıldızlarla Dans'a çağırırlar" yorumuna "Zaten davet ediyorlar. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" cevabını vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi