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Can Yaman 1 milyon euroluk teklifi reddetti

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İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman'a Dubaili bir aile tanışmak için 1 milyon euroluk teklifte bulundu. Yaman teklifi kabul etmedi.

Can Yaman 1 milyon euroluk teklifi reddetti mask
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İtalya'da büyük bir şöhrete kavuşan Can Yaman, Aramızda Kalmasın magazin programında yer alan habere göre, hayranı olan Dubaili bir ailenin kendisiyle yemek yemek için 1 milyon euroluk teklifini kabul etmediği öğrenildi. 

Can Yaman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Yeni dizinle meşhur olursan, seni Yıldızlarla Dans'a çağırırlar" yorumuna "Zaten davet ediyorlar. Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" cevabını vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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23 May 2024 - 21:51 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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