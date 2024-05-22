22 May 2024 - 23:17- Magazin G:

Survivor Nefise'nin Yunanistanlı Fanis hakkında flaş itirafı: ''Aşkım, yani o çocuğa öldüm''

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Survivor All Star'da Nefise Karatay, Yunanistan Survivor'unda yarışan Fanis Boletsis'e aşkını ilan etti.

Survivor Nefise'nin Yunanistanlı Fanis hakkında flaş itirafı: ''Aşkım, yani o çocuğa öldüm'' mask
Survivor Nefise'nin Yunanistanlı Fanis hakkında flaş itirafı: ''Aşkım, yani o çocuğa öldüm''
Survivor Nefise'nin Yunanistanlı Fanis hakkında flaş itirafı: ''Aşkım, yani o çocuğa öldüm''
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Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı.  Son olarak yarışmanın iddialı isimlerinden Nagihan Karadere düelloya çıkmış ve Merve'ye yenilerek adaya veda etmişti. Bu süreçte Türk takımlarıyla Yunan takımları sık sık bir araya gelerek yarışlara çıkıyor. Yarışmacıların kaynaştıkları Survivor'da bir aşk itirafı geldi.

Survivor Nefise'nin Yunanistanlı Fanis hakkında flaş itirafı: ''Aşkım, yani o çocuğa öldüm''

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan takımında yarışan Yorgos, birleşme partisindeki halleriyle adından söz ettirmişti. Yunan yarışmacı Yorgos'un Aleyna ilgisi hem yarışma sırasında Yunan sunucunun hem de Yunan izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Bu kez aşk itirafı, geçen senenin şampiyonu Nefise'den geldi. İddialı yarışmacı, Yunan takımının gözde yarışmacılarından Fanis'e ilan-ı aşk etti.Nefise, Fanis hakkında konuşurken kendinden geçti. Başarılı isim şu ifadeleri kullandı:Allah'ım aşkım, yani o çocuğa öldüm, o coolluğu, düşük omuzlar, erkeksi hareketler, beni kendine çok çekiyor inanılmaz çok yakışıklı. Bayıldım çocuğa, karizması beni bitiriyor. Fanis'in yeri ayrı umarım şampiyon olur. Sürekli mavi takımda olmak ve Fanis'le temasta olmak istiyorum.

Survivor Nefise'nin Yunanistanlı Fanis hakkında flaş itirafı: ''Aşkım, yani o çocuğa öldüm''

Survivor Nefise, konuşmasının sonunda ise: 'Bana bir hafta versinler Fanis ile ben net tamamız diyorum' diyerek olay oldu. Nefise'nin bu sözleri Yunan kanalında yayınlandı.

Kaynak: CNNTURK

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22 May 2024 - 23:17 - Magazin

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