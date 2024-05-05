Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesi açıklandı! Fiyatı düşen modeller: i10, i20, Elantra, Tucson, Bayon, IONIQ ve Kona

Hyundai, Mayıs 2024 için güncellediği fiyat listesini açıkladı. Bu yeni fiyatlar, sıfır araç alacakları yakından ilgilendiriyor. İşte, Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesinde yer alan bazı modeller ve fiyatları:

i10 Mayıs 2024 Fiyat Listesi:

1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel) – 835.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, AMT) – 885.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT) – 905.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT) – 970.000 TL

i20 Mayıs 2024 Fiyatı:

1.2 MPI 84 PS Jump (Benzin, Manuel) – 895.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump (Benzin, Otomatik) – 975.000 TL

1.4 MPI 100PS Style (Benzin, Otomatik) – 1.035.000 TL

1.4 MPI Style Limited Edition (Benzin, Otomatik) – 1.105.000 TL

Elantra Mayıs 2024 Fiyatı:

1.6 MPi Prime CVT (Benzin, Otomatik) – 1.475.000 TL

i20 N Mayıs 2024 Fiyatı:

1.6 T-GDI 204 PS (Benzin, Manuel) – 1.595.000 TL

Bayon Mayıs 2024 Fiyatı:

1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel) – 1.060.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik) – 1.095.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik) – 1.150.000 TL

Kona Mayıs 2024 Fiyatı:

1.6 T-GDI Prime DCT (Benzin, DCT) – 1.677.074 TL

1.6 T-GDI Elite DCT (Benzin, DCT) – 1.753.076 TL

Bu yeni fiyatlar, Hyundai’nin geniş model yelpazesini kapsıyor ve sürücülere farklı seçenekler sunuyor. Yeni bir otomobil almayı düşünenler için bu fiyatlar, karar verme sürecinde önemli bir rol oynayabilir.