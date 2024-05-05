Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesi açıklandı! Fiyatı düşen modeller: i10, i20, Elantra, Tucson, Bayon, IONIQ ve Kona

Hyundai, Mayıs 2024 için güncellediği fiyat listesini açıkladı. Bu yeni fiyatlar, sıfır araç alacakları yakından ilgilendiriyor. İşte, Mayıs 2024 Hyundai fiyat listesinde yer alan bazı modeller ve fiyatları:
i10 Mayıs 2024 Fiyat Listesi:
1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, Manuel) – 835.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump (Benzin, AMT) – 885.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style (Benzin, AMT) – 905.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (Benzin, AMT) – 970.000 TL
i20 Mayıs 2024 Fiyatı:
1.2 MPI 84 PS Jump (Benzin, Manuel) – 895.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump (Benzin, Otomatik) – 975.000 TL
1.4 MPI 100PS Style (Benzin, Otomatik) – 1.035.000 TL
1.4 MPI Style Limited Edition (Benzin, Otomatik) – 1.105.000 TL
Elantra Mayıs 2024 Fiyatı:
1.6 MPi Prime CVT (Benzin, Otomatik) – 1.475.000 TL
i20 N Mayıs 2024 Fiyatı:
1.6 T-GDI 204 PS (Benzin, Manuel) – 1.595.000 TL
Bayon Mayıs 2024 Fiyatı:
1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Manuel) – 1.060.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump (Benzin, Otomatik) – 1.095.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style (Benzin, Otomatik) – 1.150.000 TL
Kona Mayıs 2024 Fiyatı:
1.6 T-GDI Prime DCT (Benzin, DCT) – 1.677.074 TL
1.6 T-GDI Elite DCT (Benzin, DCT) – 1.753.076 TL
Bu yeni fiyatlar, Hyundai’nin geniş model yelpazesini kapsıyor ve sürücülere farklı seçenekler sunuyor. Yeni bir otomobil almayı düşünenler için bu fiyatlar, karar verme sürecinde önemli bir rol oynayabilir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.