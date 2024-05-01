Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş NOW Tv'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde başrol oynamış, Eren Ören’le partner olmuştu.
Dizideki partneriyle senaryo gereği uzun bir öpüşme sahnesi çeken genç oyuncunun bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.
'BENİ ALDATTIN'
Kulislerden dolaşan bilgiye göre bir süredir gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Block3’le beraberlik yaşayan, bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Block3 dizideki sahneden rahatsız oldu.
Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek ünlü oyuncudan ayrıldı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.