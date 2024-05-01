01 May 2024 - 17:49- Magazin G:

Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı

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“Korkma Ben Yanındayım” dizisinin oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın dizideki öpüşme sahnesi nedeniyle ünlü rapçi Blok3 ile ayrıldıkları ortaya çıktı.

Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı mask
Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı
Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı
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Ünlü  oyuncu Nilsu Berfin Aktaş NOW Tv'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde başrol oynamış, Eren Ören’le partner olmuştu.

Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı

Dizideki partneriyle senaryo gereği uzun bir öpüşme sahnesi çeken genç oyuncunun bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

Öpüşme sahnesi yüzünden oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3 ayrıldı

'BENİ ALDATTIN'

Kulislerden dolaşan bilgiye göre bir süredir gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Block3’le beraberlik yaşayan, bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Block3 dizideki sahneden rahatsız oldu.

Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş’ı “Beni aldattın” diyerek ünlü oyuncudan ayrıldı.

Kaynak: MYNET

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01 May 2024 - 17:49 - Magazin

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