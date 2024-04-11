İnternette 'formalite evlilik' tuzağı: Yüzlerce kişi dolandırıldı

Geçmişte tayin, farklı ülkeye yerleşme ümidi ve yabancıların Türkiye'de yaşamasına olanak sağlamak amacıyla tanıdıklar aracılığıyla yapılan 'formalite evlilik', internet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital platforma taşındı. Sosyal medyada 'formalite evlilik', 'izdivaç', 'anlaşmalı evlilik' ve 'evlendirme merkezi' gibi adlarla oluşturulan platformlar ile benzer platformlardaki gruplara üye olan internet kullanıcılarının sayısı son dönemde arttı.

'İNSANLAR TANIMADAN KİMSEYE PARA GÖNDERMESİN'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz internet ortamında evlilik amacıyla oluşturulan sosyal medya platformlarına üye olan kullanıcıların sayısının yükseldiğini söyleyerek 'formalite evlilik' yapmak isteyenlerin paylaşımlarındaki artışa dikkati çekti. Gündüz, evlilik hayaliyle sosyal medyada arkadaşlık kurduğu kişilere para gönderen internet kullanıcılarını dolandırılma tehlikesine karşı uyardı. Gündüz, "Bize ilginç gelmeye başlayan şikayetler alıyoruz. İnsanlar bu şikayetleri yanımızda biri yokken yapıyor. Evlilik vaadiyle, formalite evlilik teklifiyle dolandırılma olayları çoğaldı. İnternette eş bulma, evlilik sitelerinin sayısı arttı. Vatandaşlarımız herhangi bir mağduriyette çekinmeden haklarını aramalı. Bu sitelere üye olanlar karşı tarafın para talebini yerine getirmemeli. Bazen karşı taraftaki internet kullanıcısı parası olmadığı ve pasaport parası gibi nedenlerle üyelerden para talep ediyor. Para karşılığı formalite evlilik teklif ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları internette tanıştıkları kişilere tanımadan, güvenmeden para göndermesin" diye konuştu.

Kaynak: DHA