Çok büyük farkla Kurum kazanacak diyen Hakan Ural'dan tepkilere cevap gecikmedi

İddialı ve yer yer sert açıklamalarıyla gündem olan Hakan Ural büyük farkla Murat Kurum kazanacağını iddia etmişti. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrasında sözleri kendisine hatırlatılan Ural'dan cevap çok gecikmeden geldi.

'ÇOK BÜYÜK FARKLA KAZANACAK. BUNDAN EMİNİM'

Ural, Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamada "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Çok büyük ama. Bundan eminim. Ben sokaktan geldim sokaktan. Her türlü esnafımla, polisimle, askerimle, doktorumla, hemşiremle herkesle konuşuyorum. Bir egosal kibirim olmadığı için herkes konuşurum, gözlemlerim. Bizim insanımız zeki, farkındalığı var. Tarihi farkla alacak tarihi" dedi. Sandıkların açılmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 51,09 oranla Murat Kurum'u geçti." demişti.

'BENİ AŞAĞILAYAN ZİHNİYETE ACIYARAK GÜLÜYORUM'



Sonuçların ardından Hakan Ural, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yapmakta gecikmedi:

"Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim. Birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı. Tebrikler, hayırlı olsun. Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, bir ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum. Sizi çağdaş aydınlar sizi.

Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Genel seçimler tekrarı ardından yerel seçim derken hakikaten çok yıpranma oldu. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ayrışmadan, kin, nefret, öfkelenmeden saygı ile sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışalım." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi