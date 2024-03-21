Alanya'da iki tur teknesi kül oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Edinilen son dakika bilgisine göre, Alanya'da bu sabah saatlerinde iskelede demirli iki tur teknesi olan Admiral Black ve Baba isimli teknelerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yanan tekneleri söndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Baba isimli tekne yangının söndürülmesinin ardından Sahil Güvenlik tarafından açığa çekildi. Tamamen yanan Baba isimli teknenin ardından Admiral Black isimli tekne için de söndürme çalışmaları sona erdi. Yangın sırasında alevlerin sıçrama tehlikesi bulunan tekneler ise bölgede uzaklaşmak için denize açıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada;

"21 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir.

Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.