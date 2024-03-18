DİM TV Seçim Özel'in konuğu Mehmet Şahin

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, bu akşam saat 20.00'de DİM TV Seçim Özel'in konuğu olacak.
Şahin, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile DİM TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Şahin, canlı yayında "Alanya için projeleri nelerdir? Alanya’yı nasıl marka şehir yapmayı planlıyor? Alanya’da ekonomiyi nasıl canlandıracak?" gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak.
DİM TV Seçim Özel'e, DİM TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, DİM TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler. (Şerife ÇOBAN)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.