Şahin'den vatandaş ve esnafa 'Trafiksiz Pazar Günleri' müjdesi

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halk buluşmaları, Alanya merkezden kırsala, en ücra köşeden eski beldelere kadar Alanya'nın her noktasında aralıksız devam ediyor.

Gittiği her yerde sevgi gösterileri ile karşılanan, gördüğü yoğun ilgi ve destek nedeniyle zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan Şahin, bu kez Hükümet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren turizm esnafları tarafından ağırlandı. Şahin, Hükümet Caddesi'nin ardından Atatürk Caddesi esnafları ile buluştu.

ESNAF 'DEĞİŞİM' İSTİYOR

Ekibi ve sevenleriyle gittiği buluşmalarda coşkulu kalabalığın sevgi gösterileri ve tezahüratları ile karşılanan Şahin, turizm esnafları ile tek tek selamlaşıp, kucaklaştı. Ardından esnafları dinleyen Şahin, kendisine iletilen yığınla sorun ve talepleri bir bir not aldı. Konuşan çok sayıda esnafın, yerel yönetimde artık değişim istediklerini vurgulamaları dikkat çekti.

Esnafa hitabında kendisine iletilen sorun ve taleplerin her birine ilişkin çözümlerini açıklayan, mazeret üretmeden çalışma ve hızlı çözümler üretme prensibiyle tüm sıkıntıların üstesinden geleceklerini vurgulayan Şahin, burada açıkladığı 'Trafiksiz Pazar Günleri' adlı projesine de yoğun destek aldı.

'HALKIMIZ VE ESNAFIMIZ ÇOK MEMNUN OLACAK'

Şahin, 'Trafiksiz Pazar Günleri' projesine ilişkin "Kent ekonomimize, sosyal hayatımıza ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağız. Bu amaçla Alanyamızda tanımlayacağımız bazı cazibe bölgelerinde 'Trafiksiz Pazar Günleri' projemizi hayata geçireceğiz. Bu cazibe bölgelerimizde projemizle birlikte belirli saat aralıklarında sadece yayalarımız olacak. Halkımız trafikten arındırılmış bu alanlarda korna ve araç sesinden, trafik karmaşasından uzak, huzur ve keyifle gezinti yapıp zaman geçirirken, bu bölgelerdeki esnaflarımızın da ekonomik süreçlerine katkı sağlamış olacağız. Modern şehirlerdeki bu uygulamadan hem halkımızın hem de esnafımızın çok memnun olacağından eminim" dedi.

Şahin'in 'Trafiksiz Pazar Günleri' ile hem Alanya hem de esnafa yönelik diğer projeleri turizm esnafından yoğun destek aldı. Şahin'in konuşması, sık sık esnafın alkışlarıyla kesildi.

ŞAHİN'DEN ÇARŞI ESNAFINA TEŞEKKÜR

Şahin, Hükümet Caddesi ve Atatürk Caddesi'ndeki turizm esnafı buluşmalarına ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ekip arkadaşlarımla birlikte hem Hükümet Caddesi’nde hem de Atatürk Caddesi'nde turizm esnafı dostlarımızla bir araya geldik. Alanyamızın ve esnafımızın çözüm bekleyen sorunları ile ilgili dostlarımızın dilek ve görüşlerini aldık. Güzel davetleri, misafirperverlikleri ve destekleri için çarşı esnaflarımızdan değerli dostlarım Mehmet Demirtunç, Ali Göker ve Celal Zafer ile tüm esnaf dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim emekçi esnafımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah."