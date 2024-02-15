15 Şub 2024 - 18:02- Spor G:

Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte şifresiz veren kanallar

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sarı Kırmızılılar Çekya'nın dişli ekiplerinden Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maç taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek. Bu durumdan dolayı internette Galatasaray - Sparta Prag maçı şifresiz veren kanallar aranmaya başladı. Peki GS Prag maçı şifresiz yayınlanıyor mu? İşte tüm detaylar...

Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte şifresiz veren kanallar mask
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçı kapsamında Sparta Prag’ı konuk edecek. Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nden devam eden sarı kırmızılılar Sparta Prag engelini geçerek çeyrek finale yükselme hesapları yapıyor.

GALATASARAY - PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Sparta Prag maçı şifresiz veren kanallar

Arena Sport 1 BiH HD
Arena Sport 2 Srbija HD
Arena Sport 9 Hrvatska HD
bTV Action HD
CBC Sport HD
ESPN 3 Nederland HD
EXXEN Digital Türkiye
M+ Liga de Campeones 4
MATCH! Futbol 1 HD
Megogo Futbol 5
Paramount+ USA
RMC Sport Live 5
RTL+ Deutschland
Sport TV3 Portugal HD
SuperSport 3 Albania HD
TNT Sports 6 UK HD
V Sport 1 Suomi HD
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Norge HD
ViaPlay Polska HD
ViaPlay Suomi HD
ViaPlay Sverige HD
ViaPlay Ísland HD

Kaynak: Fanatik

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15 Şub 2024 - 18:02 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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