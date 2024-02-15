15 Şub 2024 - 18:02- Spor

Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte şifresiz veren kanallar

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sarı Kırmızılılar Çekya'nın dişli ekiplerinden Sparta Prag ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maç taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek. Bu durumdan dolayı internette Galatasaray - Sparta Prag maçı şifresiz veren kanallar aranmaya başladı. Peki GS Prag maçı şifresiz yayınlanıyor mu? İşte tüm detaylar...