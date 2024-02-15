Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte şifresiz veren kanallar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçı kapsamında Sparta Prag’ı konuk edecek. Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nden devam eden sarı kırmızılılar Sparta Prag engelini geçerek çeyrek finale yükselme hesapları yapıyor.
GALATASARAY - PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Sparta Prag maçı şifresiz veren kanallar
Arena Sport 1 BiH HD
Arena Sport 2 Srbija HD
Arena Sport 9 Hrvatska HD
bTV Action HD
CBC Sport HD
ESPN 3 Nederland HD
EXXEN Digital Türkiye
M+ Liga de Campeones 4
MATCH! Futbol 1 HD
Megogo Futbol 5
Paramount+ USA
RMC Sport Live 5
RTL+ Deutschland
Sport TV3 Portugal HD
SuperSport 3 Albania HD
TNT Sports 6 UK HD
V Sport 1 Suomi HD
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Norge HD
ViaPlay Polska HD
ViaPlay Suomi HD
ViaPlay Sverige HD
ViaPlay Ísland HD
Kaynak: Fanatik
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.