Alanya hava durumu bugün (5 Nisan 2026) bulutlu ve 15°C ölçülüyor. Gün içinde en yüksek 18°C, en düşük 8°C bekleniyor; yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu tablo Alanya’da “bugün plaja gidilir mi” sorusunu da doğrudan etkiliyor: 5-6 Nisan’da aralıklı sağanak riski nedeniyle deniz planı yapacakların kısa aralıklı hava açmalarını kollaması gerekiyor.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL

Alanya’da mevcut koşullar bulutlu ve 60°F (15°C). Günlük tahminde 5 Nisan Pazar için en düşük 47°F (8°C), en yüksek 64°F (18°C) ve açıklama “yer yer sağanaklar” olarak geçiyor.

Bulutluluk ve sağanak olasılığı, özellikle sahil bandında ani serinlik hissini artırabiliyor. Sabah-akşam saatlerinde 8-10°C bandına yaklaşan değerler nedeniyle ince bir yağmurluk ve katmanlı giyinmek daha mantıklı.

ALANYA’DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI

Evet, bugün (5 Nisan 2026) yer yer sağanaklar bekleniyor; aynı durum yarın (6 Nisan) için de öne çıkıyor. Kısa süreli, yerel geçişler şeklinde yağış olasılığı, planı tamamen iptal ettirmese de esnek hareket etmeyi gerektiriyor.

Alanya’da özellikle açık alanda çalışanlar, tur tekneleri ve günübirlik gezi planlayanlar için yağış “süre” kadar “zamanlama” meselesi. Öğle saatlerinde kısa bir açma bile yakalanırsa Kale çevresi, iskele hattı ve sahil yürüyüşleri yapılabilir, ama…

ALANYA NEM ORANI BUGÜN KAÇ

Nem oranı gün boyunca %63 ile %78 arasında değişiyor. Bu aralık, sıcaklık çok yüksek olmasa bile “hava ağır” hissini zaman zaman artırabiliyor.

Nem yükseldiğinde özellikle yağış öncesi ve sonrası sahil hattında üşütme riski artar. Alanya’da deniz kenarında oturup rüzgar alan noktalarda, 15-18°C’lik hava beklenenden serin hissedebilir.

ALANYA’DA RÜZGAR KAÇ KM, HANGİ YÖNDEN

Rüzgar hızı 5 km/s ile 23 km/s arasında değişiyor ve yönü gün içinde kuzeydoğudan güneybatıya doğru dönüyor. Bu değişim, dalga ve hissedilen sıcaklık üzerinde belirgin fark yaratabiliyor.

Özellikle 23 km/s’ye yaklaşan esintilerde şemsiye kullanımı, sahilde bisiklet sürüşü ve deniz üstü aktiviteleri daha zor hale gelebilir. Kıyıda rüzgarın yön değiştirmesiyle bazı koylarda daha sakin, bazı noktalarda daha sert esinti görülebiliyor.

ALANYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Alanya’da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 15-21°C bandında dalgalanıyor; ilk üç gün yağış ihtimali öne çıkarken 8-9 Nisan’da daha güneşli bir pencere açılıyor. Bu da turizm ve plaj planı yapanların “hangi gün daha iyi” aramasına net bir yanıt veriyor.

Tahminler güncellenebilir; yine de genel eğilim, hafta ortasında daha stabil bir hava yönünde.

5 NİSAN PAZAR ALANYA HAVA DURUMU

Pazar, Nisan 5 için en düşük 47°F (8°C), en yüksek 64°F (18°C) ve “yer yer sağanaklar” bekleniyor. Bugün dışarı çıkacaklar için kısa süreli yağışlara hazırlıklı olmak en doğru yaklaşım.

Alanya’da pazar günü sahil yürüyüşü planlayanlar, yağış aralıklarını yakalamak için radara ve kısa vadeli saatlik tahminlere bakmalı. Islak zemin ve serin rüzgar bir araya gelince kaygan zemin riski de artıyor.

6 NİSAN PAZARTESİ ALANYA HAVA DURUMU

Pazartesi, Nisan 6 için en düşük 48°F (9°C), en yüksek 67°F (19°C) ve yine “yer yer sağanaklar” görünüyor. Yağış ihtimali sürdüğü için açık hava planlarında B planı iyi olur.

Tur tekneleri ve tekne turları açısından rüzgarın 5-23 km/s bandında kalması önemli; esinti artarsa deniz üstü daha dalgalı hissedilebilir. Kısa kollu yerine ince üstlük taşımak günü kurtarır.

7 NİSAN SALI ALANYA HAVA DURUMU

Salı, Nisan 7 tahmini en düşük 49°F (10°C), en yüksek 68°F (20°C) ve “yer yer sağanaklar” şeklinde. Sıcaklık bir tık yükselse de yağış başlığı değişmiyor.

Bu gün, fotoğraf ve doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde “yağmur geçişleri” denk gelirse güzel bir ışık yakalanabilir. Ama ıslanma ihtimali yüksek olduğundan ekipman koruması şart.

8 NİSAN ÇARŞAMBA ALANYA HAVA DURUMU

Çarşamba, Nisan 8 için en düşük 52°F (11°C), en yüksek 70°F (21°C) ve “güneşli- parçalı bulutlu arası” bekleniyor. Haftanın en rahat günlerinden biri olma ihtimali bu yüzden yüksek.

Alanya’da plaj ve açık hava turizmi için 8 Nisan itibarıyla koşullar daha uygun görünüyor. Yağış baskısı azalınca Dim çevresi, seyir terasları ve uzun sahil yürüyüşleri daha keyifli hale gelebilir.

9 NİSAN PERŞEMBE ALANYA HAVA DURUMU

Perşembe, Nisan 9 tahmini en düşük 47°F (8°C), en yüksek 65°F (18°C) ve “çoğunlukla güneşli.” Gündüz güneşli olsa da sabah-akşam serinliği geri geliyor.

Özellikle erken saatlerde deniz kenarında oturmayı planlayanlar için 8°C’lik dip değer önemli. Güneş var diye ince giyinmek, rüzgarla birleşince üşütmeye davetiye çıkarabilir.

10 NİSAN CUMA ALANYA HAVA DURUMU

Cuma, Nisan 10 için en düşük 44°F (7°C), en yüksek 60°F (15°C) ve “kısmen güneşli” görünüyor. Haftanın en serin sabahı bu gün; 7°C ile güne başlamak, özellikle servis ve iş trafiğinde hissedilir.

Alanya’da cuma günü dışarıda uzun süre kalacakların rüzgarı da hesaba katması gerekiyor. 15°C tepe değerine rağmen nemin etkisiyle serin algısı daha baskın olabilir.

ALANYA DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE

Güncel deniz suyu sıcaklığına dair spesifik bir bilgi bulunmuyor. Bu yüzden “Alanya deniz suyu sıcaklığı bugün kaç derece” aramasına net bir rakam vermek mümkün değil.

Yine de denize girmeyi düşünenler için pratik öneri şu: Hava 18-21°C bandına çıksa bile su sıcaklığı farklı seyredebilir; kısa süreli deneme, rüzgar yönü ve güneşlenme aralarıyla plan yapmak daha güvenli.

ALANYA’DA PLAJ VE TURİZM İÇİN HAVA DEĞERLENDİRMESİ

Bugün ve yarın beklenen yağışlar nedeniyle plaj aktiviteleri ve açık hava turizmi için koşullar çok ideal görünmüyor; özellikle 5 Nisan’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali vurgulanıyor. Daha rahat bir gün arayanlar için 8 Nisan 2026 ve sonrası daha uygun bir pencere sunuyor.

Alanya turizmi açısından bu geçiş dönemi tipik: Gündüz kısa açmalar, akşam serinliği ve aralıklı yağışlar… Otellerin açık alan programları, tekne turları ve esnafın günlük yoğunluğu da bu dalgalanmaya göre şekilleniyor.

Gün içinde plan yaparken küçük ama etkili detaylar var:

Yağış geçişleri için ince yağmurluk veya şemsiye

Rüzgar 23 km/s’ye yaklaşırsa sahilde uzun süre kalmamak

Sabah-akşam 7-11°C bandına inen değerlere göre katmanlı giyim

Tahminler zamanla değişebiliyor; Alanya için en güncel ve detaylı veriyi Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Alanya sayfasından takip etmek, son dakika sürprizlerini azaltır.