Antalya hava durumu bugün (5 Nisan 2026) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; sıcaklık en yüksek 19°C, en düşük 10°C bekleniyor. Nem %84, rüzgar 6 km/sa ölçülürken Alanya’da ise günün en yüksek 20°C, en düşük 12°C olması öngörülüyor.

Antalya merkez için anlık koşullar “kısmen güneşli” ve 45°F (7°C) olarak veriliyor. Gün içinde yağış aralıklarla etkisini gösterebileceği için özellikle sabah-akşam saatlerinde dışarı çıkacakların kısa süreli sağanak ihtimalini hesaba katması gerekiyor.

Alanya’da pazar planı yapanlar için tablo net: sıcaklıklar ılıman görünse de yağış geçişleri sürpriz yapabiliyor. Turizm kenti Alanya’da açık alan çalışanları, esnaf ve sahil hattında yürüyüşe çıkanlar açısından “yağmurluk/şemsiye” detayı bugün küçük ama önemli.

ANTALYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL

Antalya’da bugün hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün sıcaklığı 19°C’ye kadar çıkıyor, gece ve sabaha karşı 10°C seviyelerine iniyor.

Merkezde ölçülen nemin %84 olması “serinliğin daha fazla hissedilmesine” yol açabiliyor. Rüzgarın 6 km/sa gibi düşük sayılabilecek bir hızda olması ise yağış geçişlerinde bunaltıcı bir rüzgar yerine daha sakin bir hava akışı anlamına geliyor.

Bir de şu var: Yağış aralıklı olunca, aynı gün içinde kısa süreli açmalarla güneş yüzünü gösterebiliyor. Bu yüzden Antalya hava durumu bugün aramasını yapanların, gün planını saat aralıklarına göre esnek tutması daha doğru oluyor.

ANTALYA’DA YAĞMUR VAR MI, YAĞIŞ NE ZAMAN

Bugün Antalya genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu ifade, günün tamamında sürekli yağmurdan ziyade “gelip geçen” sağanakların görülebileceği anlamına geliyor.

Özellikle şehir içi trafikte kısa süreli sağanaklar görüş mesafesini düşürebiliyor. Alanya- Antalya arası yolda veya ilçeler arası bağlantılarda yola çıkacak sürücüler için ıslak zemin ve ani su birikmesi riski her zamanki gibi akılda olmalı.

Yani yağmur var; ama bütün gün aynı şiddette değil.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Antalya 5 günlük hava durumu tahminine göre yağış, haftanın ilk yarısında zaman zaman etkili, hafta ortasına doğru ise daha güneşli bir eğilime dönüyor. Merkezde “Antalya Caddesi, 07700” noktası için paylaşılan tahminlerde sıcaklıklar 8°C ile 13°C bandında en yüksek değerlerde görülüyor.

Pazar, Nisan 5: En düşük 33°F (1°C), en yüksek 47°F (8°C), yer yer sağanaklar.

Pazartesi, Nisan 6: En düşük 33°F (1°C), en yüksek 50°F (10°C), yer yer sağanaklar.

Salı, Nisan 7: En düşük 33°F (0°C), en yüksek 54°F (12°C), sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış.

Çarşamba, Nisan 8: En düşük 36°F (2°C), en yüksek 56°F (13°C), bol güneş ışığı.

Perşembe, Nisan 9: En düşük 30°F (-1°C), en yüksek 50°F (10°C), çoğunlukla güneşli.

Cuma, Nisan 10: En düşük 29°F (-2°C), en yüksek 44°F (7°C), kısmen güneşli.

Bu tahminler, özellikle açık hava etkinliği planlayanlar için iki kritik mesaj veriyor: İlk günlerde yağış geçişi ihtimali sürüyor, çarşamba-perşembe daha parlak görünüyor. Alanya’da deniz kenarında yürüyüş, bisiklet ya da spor planlayanlar da bu geçişleri yakından izliyor.

ANTALYA’DA NEM VE RÜZGAR BUGÜN KAÇ

Antalya’da bugün nem %84, rüzgar hızı 6 km/sa olarak ölçülüyor. Yüksek nem, yağış olmasa bile havayı “ağır” hissettirebiliyor; yağışla birleşince serinlik daha belirgin oluyor.

Rüzgarın düşük olması, denizden gelen sert esinti bekleyenler için daha sakin bir gün anlamına geliyor. Ancak gök gürültülü sağanak ihtimalinde kısa süreli yerel rüzgar atakları görülebileceği unutulmamalı.

Alanya sahil bandında da nemli günlerde kıyafet seçimi fark yaratıyor: İnce ama suya dayanıklı bir üstlük, gün içinde iş görüyor.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN: SICAKLIK KAÇ DERECE

Alanya hava durumu bugün için en yüksek 20°C, en düşük 12°C olarak paylaşılıyor. Antalya merkezle kıyaslandığında Alanya’nın gündüz sıcaklığı bir miktar daha yüksek seyrediyor.

Bu fark, Alanya’da sahil hattında gün içinde daha konforlu bir dışarı havası yaratabiliyor. Yine de Antalya genelinde bugün için verilen “aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak” beklentisi, Alanya’da da planları etkileyebilecek bir başlık olarak öne çıkıyor.

Alanya’da pazar günü kapalı alan planı yapanlar (AVM, kapalı pazar, müze gibi) daha rahat ediyor. Açık alanda çalışanlar ise yağış aralarını kolluyor.

ANTALYA İLÇELERİNDE HAVA NASIL (GENEL DEĞERLENDİRME)

Antalya ilçelerinde bugün sıcaklıklar genel olarak 11°C ile 21°C aralığında değişiyor. Kıyı ilçelerinde 17-21°C bandı öne çıkarken, iç kesim ve yüksek rakımlı ilçelerde daha serin bir tablo var.

İlçelere göre paylaşılan sıcaklıklar şöyle:

Akseki: 14°C / 7°C

Aksu: 20°C / 12°C

Alanya: 20°C / 12°C

Demre: 20°C / 12°C

Döşemealtı: 18°C / 10°C

Elmalı: 14°C / 7°C

Finike: 17°C / 9°C

Gazipaşa: 21°C / 13°C

Gündoğmuş: 16°C / 8°C

İbradı: 11°C / 4°C

Kaş: 18°C / 10°C

Kemer: 18°C / 10°C

Kepez: 19°C / 11°C

Konyaaltı: 19°C / 11°C

Korkuteli: 14°C / 7°C

Kumluca: 17°C / 9°C

Manavgat: 20°C / 12°C

Muratpaşa: 19°C / 11°C

Serik: 19°C / 11°C

Bu dağılım, Alanya-Gazipaşa hattında gündüz ısısının daha yukarıda kaldığını; İbradı gibi ilçelerde ise daha serin bir gün yaşandığını gösteriyor. İlçeler arası yolculukta bir ilçede baharlık gezerken diğerinde mont gerekebiliyor.

ANTALYA’DA HAFTAYA HAVA NASIL DEVAM EDECEK

Haftanın ilk günleri için tahminlerde “yer yer sağanaklar” ifadesi dikkat çekiyor: 6 Nisan’da yer yer sağanaklar, 7 Nisan’da ise “sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış” olasılığı var. 8 Nisan’da “bol güneş ışığı” beklenmesi, Antalya genelinde kısa bir toparlanma penceresi oluşturuyor.

9 Nisan için “çoğunlukla güneşli” görünüm öne çıkıyor; 10 Nisan’da ise “kısmen güneşli” tahmini var. Bu tablo, Alanya’da da hafta ortası ve sonuna doğru daha rahat bir açık hava planlaması yapılabileceğine işaret ediyor.

Turizm tarafında ise nisan ayı için tipik bir geçiş havası yaşanıyor: Bir gün yağış, ertesi gün güneş. Otel ve tur işletmeleri programlarını bu dalgalanmaya göre güncelliyor.

GÜNCEL TAHMİNLER NEREDEN TAKİP EDİLMELİ

Hava tahminleri gün içinde güncellenebildiği için, özellikle gök gürültülü sağanak ihtimali olan günlerde resmi kaynakları takip etmek önemli. En güncel bilgiler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya il ve ilçeler sayfası referans alınabiliyor.

Antalya hava durumu bugün, “Antalya 5 günlük hava durumu”, “Alanya hava durumu bugün kaç derece” gibi aramalar yapanlar için özet şu: Bugün 19/10°C ve yağış geçişleri var; nem %84, rüzgar 6 km/sa. Alanya’da sıcaklık 20/12°C bandında ve il genelindeki yağış eğilimi yakından izleniyor.