Google Gemini'nin ücreti belli oldu

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.
Google'ın ana kuruluşu Alphabet, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkarmıştı. Google, Bard'ın ismini "Gemini" olarak değiştirdiğini resmen açıkladı. Gemini ile halihazırda "Pro 1.0" modeliyle 40'tan fazla dilde, 230'dan fazla ülke ve bölgede sohbet edilebilecek.
Açıklamada, "Gemini Advanced" ile bir mobil uygulamanın kullanıma sunulduğu aktarılarak, "Gemini Advanced" sürümünün şirketin son teknoloji ürünü yapay zeka modeli olan Ultra 1.0'a erişimi sağlayan yeni bir deneyim olduğuna işaret edildi.
ÜCRETİ AÇIKLANDI
Açıklamada, Gemini Advanced'in yeni "Google One AI Premium" planının bir parçası olarak ayda 19,99 dolara, 2 aylık ücretsiz deneme süresiyle kullanılabileceği kaydedildi.
AI Premium abonelerinin yakında Gemini'yi Gmail, Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar gibi Google hizmetlerinde de kullanabileceği aktarıldı.
Açıklamada, Android'de ve iOS'ta Google uygulamasında yeni bir uygulamayla Gemini ve Gemini Advanced için yeni mobil deneyim sunulacağı ifade edilerek, telefondan da çeşitli işlemlerin kolayca yapılabileceği bilgisi paylaşıldı. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.