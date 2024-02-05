Alanya'da hastane alarm veriyor. Uzun kuyruklar oluştu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan alma bölümünde yeterli personel ve sağlık görevlisinin olmaması nedeniyle hastanede uzun kuyruklar oluşuyor. Her gün binlerce hastane ve yakınının geldiği hastanenin en çok kullanılan bölümlerinden birinde yaşanan bu durum hem çalışanları hem de vatandaşı etkiliyor.
HASTALARDAN TEPKİ
Şu an için yalnızca 2 sağlık görevlisinin kan alma işlemleri yaptığı biliniyor. Bu durumda hastalar her gün bu işlem için beklemek zorunda kalıyor. Hastalar uzun süre ayakta durmakta zorlandıkları için duruma tepki gösterdiler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.