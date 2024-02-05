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Alanya'da hastane alarm veriyor. Uzun kuyruklar oluştu

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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeterli personel ve sağlık görevlilerin olmaması nedeniyle vatandaşın tepki her geçen gün büyüyor ve hastanede kuyruklar uzamaya devam ediyor.

Alanya'da hastane alarm veriyor. Uzun kuyruklar oluştu mask
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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan alma bölümünde yeterli personel ve sağlık görevlisinin olmaması  nedeniyle hastanede uzun kuyruklar oluşuyor. Her gün binlerce hastane ve yakınının geldiği hastanenin en çok kullanılan bölümlerinden birinde yaşanan bu durum hem çalışanları hem de vatandaşı etkiliyor.

HASTALARDAN TEPKİ

Şu an için yalnızca 2 sağlık görevlisinin kan alma işlemleri yaptığı biliniyor. Bu durumda hastalar her gün bu işlem için beklemek zorunda kalıyor. Hastalar uzun süre ayakta durmakta zorlandıkları için duruma tepki gösterdiler. 

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, Alanya, eğitim

05 Şub 2024 - 21:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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