Alanya'da hastane alarm veriyor. Uzun kuyruklar oluştu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan alma bölümünde yeterli personel ve sağlık görevlisinin olmaması nedeniyle hastanede uzun kuyruklar oluşuyor. Her gün binlerce hastane ve yakınının geldiği hastanenin en çok kullanılan bölümlerinden birinde yaşanan bu durum hem çalışanları hem de vatandaşı etkiliyor.

HASTALARDAN TEPKİ

Şu an için yalnızca 2 sağlık görevlisinin kan alma işlemleri yaptığı biliniyor. Bu durumda hastalar her gün bu işlem için beklemek zorunda kalıyor. Hastalar uzun süre ayakta durmakta zorlandıkları için duruma tepki gösterdiler.

Kaynak: Haber Merkezi