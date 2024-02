Antalyalı ünlü organ nakli rekortmeni doktor vefat etti. Milyon dolarları değil Türkiye'yi tercih etmişti

Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanlığı da yapan başarılı doktor Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti. Bir süre önce İstanbul'daki bir hastanede akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve Antalya'ya dönen 60 yaşındaki Demirbaş, enfeksiyon nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

REKTÖR DUYURDU

Prof. Dr. Demirbaş'ın ölüm haberi Akdeniz Üniversitesi rektörü tarafından duyuruldu. Rektörün paylaşımı şu şekilde: "Derin bir üzüntü içindeyim. Ülkemizin öncü hekimlerinden, organ nakillerindeki vizyonuyla iz bırakan, Prof. Dr. Alper Demirbaş hocamızı kaybettik. Akdeniz Üniversitemiz, Antalyamız ve İnsanlığa yaptığı katkılarıyla binlerce yaşama dokundu, derin izler bıraktı. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Vasiyeti gereği hocamız için resmi cenaze töreni düzenlenmeyecektir. Kıymetli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HEKİMLİĞE VEDA ETMİŞTİ

Prof Dr. Demirbaş geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hekimliğe vedasını duyurmuştu. Organ nakli rekortmeni Prof. Dr. Demirbaş, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: " Değerli dostlar,, sevgili hastalarım. Aralıksız 28 yıldır sürdürdüğü organ nakli ameliyatları ve 36 yıldır sürdürdüğüm genel cerrahi ameliyatlarını 25 Ekim 2023 tarihi itibariyle bıraktım. Kurucularından olduğum ve 15 yıldır başkanlığını yaptığım Medical Park Antalya Hastanesi'nden de aynı tarih itibariyle ayrıldım. Uzunluğunu bilmediğim bir süre herhangi bir hastanede çalışmayacağım. Meslek hayatım boyunca her dakikamı değerli kılan ve hastalıklarının tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptığım tüm hastalarıma, bana destek olan, olmayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben her birinize hakkımı helal ediyorum, lütfen sizler de helal ediniz. Sağlıklı günlerde yeniden görüşebilmek umuduyla"

Eğitim ve Uzmanlık

1980 - 1986 - M.D, Hacettepe University School of Medicine Ankara-Turkey

1987 - 1988 - Compulsory service as a General Practitioner, Turkey

1987 - 1993 Residency in General Surgery Hacettepe University School of Medicine Dept. Of Surgery

1995 - 1997 Multiorgan Transplantation Fellowship University of Miami School of Medicine Dept. Of Surgery , Div. Of Transplantation(ASTS approved)

1999 - Invited Faculty Kyoto University Faculty of Medicine, Dept. Of Transplantation and Immunology

2000 - Invited Faculty University of Essen Department of Surgery, Div. Of Liver Transplantation

Sertifikalar

Diploma of Medicine Hacettepe University School of Medicine,Ankara,Turkey Ministry of Health,

Turkey

General Surgeon Ministry of Health, Turkey

ECFMG (0-477-343-8)

University of Miami School of Medicine Multiorgan Transplant Fellow

ASTS Multiorgan Transplantation Fellowship



Mesleki Üyelikler

American Society of Transplant Surgeons

American Society of

Kaynak: Haber Merkezi