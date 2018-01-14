Şaka değil gerçek! Çıplak vatandaş hortladı

20 TEMMUZ 2017 Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde görülen "Çıplak vatandaş", 13 Ocak 2018 tarihinde Adıyaman da da görüldü. Akıllara dönemin ortadirek kesiminin sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bunalan Şener Şen'in yaşantısının bir dönemini anlatan Çıplak Vatandaş filmi geldi

OLAYLARIN GEÇMİŞİ;

ÇIPLAK VATANDAŞ FİLMİ : 1985 yapımı film Çıplak Vatandaş, Başar Sabuncu tarafından yazılıp yönetilen ve Şener Şen'in başrolde olduğu bir filmdir. Dönemin ortadirek kesiminin sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bunalan İbrahim'in yaşantısının bir dönemini anlatır.

20 Temmuz 2017: Oteller bölgesinde çırılçıplak dolaşan ve yabancı turist olduğu sanılan 40 yaşlarındaki bir adam görenleri hayrete düşürdü. Rusça ve Türkçe sözlere tepki vermeyen şahıs, adımlarını hızlandırarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de çıplak adama rastlamadı. Belek’te yaşanan kısa süreli ‘çıplak’ paniği bir Rus turistin kamerasına böyle yansıdı.

13 Ocak 2018: Adıyaman'da elektrik tüketiminden daha çok vergi geldiği için isyan eden vatandaş soyunup elektrik şirketinin kapısına dayandı! Duruma isyan eden vatandaş "46 liralık tüketime 90 tl'lik fatura kesiyorlar, vatandaşın kanını emiyorlar" dedi.

Kısa sürede yaşanan bu iki olay akıllara Şener Şen'in çıplak vatandaş filmini getirdi. Yoksa bu yeni bir dalga mı ?