'2021’de Alanya Limanı coşacak'

Ramazan ÖZDEMİR

SAYHAN “Özellikle 2019 senesinde Alanya’ya yoğun bir şekilde gelen yolcu gemilerindeki artış, 2017 yılında yapılan sözleşmelerle ilgili. Yolcu gemileri seyahat edecekleri ülkeleri 2 sene önceden belirliyor. Türkiye 2019 yılı içerisinde 264 yolcu gemisi ağırlamış. Bu rakamın yüzde 10’luk bir kısmından da Alanya nasibini almıştır. Şu an Alanya’ya gelen gemi sayısı 16 olmasına karşın önümüzdeki aylarda 8 gemi daha rıhtımımıza gelecektir. Türkiye’ye gelen yolcu gemilerinin büyük bir bölümünü Kuşadası Limanı karşılıyor. Alanya Limanı ise Kuşadası Limanı’ndan sonra en çok yolcu ağırlayan liman konumundadır. 2020 yılında bölgemize ise 30’dan fazla yolcu gemisinin gelmesi bekleniyor. 2021 yılı itibariyle de şu anda planlanan 25’in üzerinde geminin Alanya’ya gelmesi konusu olacaktır” diye konuştu.

HANGİ KRİTERLER VAR

2015-2016 yılında Türkiye’ye gelen yolcu gemisinde azalma yaşanmasını yurtdışında oluşturulmuş kötü imaja bağlayan Sayhan, “2017-2018 yılında gemi sayısı normal seviyeye gelince hepimizin morali yerine geldi. Hükümetimizde bu konuda bize destek olarak her yolcu başına dolar üzerinden destek verdi. Ülkelerin ekonomik durumu, siyasi anlamda yapılan olumlu girişimler ve yurtdışında var olan acente firmalarının ülkelere verdikleri önem doğrultusunda yolcu gemileri limanlarla anlaşmalar yaparak devamlılık sağlanıyor” dedi.

ALANYALI ESNAF KAZANIYOR MU

Limanlara varmadan gemi içerisinde acente firmaları tarafından yapılacak etkinliklerin belirlendiğini söyleyen Sayhan "Bu konuda reklamın ve tanıtımın önemi çok büyük. Yolcu gemilerinden kar elde etmesi için bölge esnafının da tavrı çok önemli. Her müşteri bir reklamdır. Bizlerin gelen yolcuları kazanacak bir tavır içine girmemiz gerekir” dedi.

‘SORUNLARI ÇÖZMEMİZ GEREKİR’

İskelede var olan sorunlara da değinen Mehmet Sayhan "Yolcu rıhtımı bölümünde bir sorun yok. İskeledeki sorunları bir bütün halinde ele almak yerine parça parça ele almak daha doğru olacaktır. Misafirlerimiz gemilerinden indikten sonra iskelede olan mevcut sorunlarla karşı karşıya kalması muhtemeldir. Sorunları aşmamız için el birliğiyle hareket etmemiz gerekir. İskeledeki problemleri bertaraf edemezsek yaşayacağımız sorunlar imajımızın zedelenip, yolcu potansiyelimizin azalmasına sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.